民眾黨苗栗行催票

民眾黨不分區提名人蔡壁如、楊博宇、陳琬惠、詹翔欽、傅郁揚、發言人楊寶楨等人，11日造訪苗栗「接地氣」，拉抬民眾黨聲勢。（巫靜婷攝）

民眾黨不分區提名人蔡壁如、楊博宇、陳琬惠、詹翔欽、傅郁揚等人，11日造訪苗栗「接地氣」，盼拉抬民眾黨政黨票聲勢，民調顯示，柯文哲支持度無法成功轉移給民眾黨，蔡坦言「很擔心」，強調2020若選不好，2024可能很難再往前1步。

蔡壁如帶領民眾黨4名不分區提名人參訪苗栗，第1站選在大湖鄉「橘二代」體驗採果，由在地青農黃文詣介紹果園，並與青農對談，現場氣氛歡愉。

針對柯文哲支持度無法轉移給民眾黨，蔡壁如表示，這也是他們很擔心的，所以靠著不分區到處跑、幫忙宣傳，加強台灣民眾黨與柯文哲的關聯性，也希望能到處幫他宣傳理念，至於柯的支持度是否能轉換成政黨支持度，這就是需要靠不分區的努力。

蔡壁如說，昨天回台大醫院提出退休，就是想在1個角色職位上，全心全意去做，心存善念、盡力而為，不要去管自己的母雞做得好不好，小雞都很配合。

各界關注柯文哲會不會選2024，蔡壁如再搬出「亡柯感」催票，她表示，如果2020選得不好，可能2024就很難再往前1步，目前這群不分區，很努力為他爭取2024的入門票。

(中時 )