前凱渥內衣女神張立蕾，控訴自己遭到丈夫李仁宏家暴，在IG上PO出受傷照，右眼下明顯1片浮腫還有瘀青，她同時也在寫下千字文自述遭家暴經過，「被推去撞牆，被抓著頭髮，被壓制在地上。」更讓人難以想像的是，當時她不滿1歲的雙胞胎女兒就在一旁目睹父親毆打母親的過程。

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張立蕾提到，自己不是第一次被暴打，「第5次的那一打，倒是把我打醒了」，原來丈夫李仁宏，常會在沒有爭執的情況下對她動粗，即使手抱著稚齡女兒仍不能倖免無難。而1對剛學說話的孩子則成為這部恐怖電影的「搖滾席觀眾」，幼兒的心理陰影難以評估。「被抓著頭髮壓制住的我，用餘光瞥見還不到10個月的孩子在一旁驚恐的臉。」

張立蕾寫下千字文，泣訴她抱著小孩被施暴，還被扯髮撞牆壓制在地上。（圖／翻攝自張立蕾IG）

根據兩人的共同友人表示，張立蕾想「切了」施暴的丈夫，因為帶小孩回娘家後，夫家很不諒解「被施暴後害怕的回娘家，卻被說是綁架小孩」。心灰意冷下，她在宣布自己要「用肉身」保護孩子的同時，也強調「該斷的要斷、該捨的要捨」。鐵了心帶著孩子們離開昔日枕邊人。

記者求證張立蕾丈夫李仁宏，他否認對妻子動手，強調「我當天在家烤肉喝完酒後，發生什麼事都不知道，隔天醒來，妻子跟女兒不知所蹤」，家暴一事全是張立蕾說的，這個月19日家暴令會再開庭，相信一切自有公斷。

(中時電子報)