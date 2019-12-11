國民黨副總統候選人張善政昨日質疑駐日代表謝長廷為何在大阪辦事處處長蘇啓誠輕生後，對立法院回台報告的要求置之不理，希望他不要再躲了。對此謝長廷回稱立法院並沒有通知自己回台備詢，如果張善政可以提出任何當時立法院有要求他回台備詢的證據、具體日期，他就馬上辭職。隨後張善政辦公室發言人黃曼昕表示，請謝長廷不要顧左右而言他，模糊焦點。

黃曼昕表示，張善政強調的是一條人命一個外交官的尊嚴，從去年事情發生到現在，謝長廷一直都沒有回來跟國人做一個明確的交代，現在爆發楊蕙如事件，到底楊蕙如跟民進黨跟謝長廷跟蔡英文之間複雜的關係，是怎麼在操作網軍，操控網路上的輿論，這些不應該跟國人說清楚嗎？請謝長廷不要再模糊焦點？網軍在網路世界操弄不公不義，去傷害人，有同理心的每一個人，絕對不會想看到這種事發生，張善政希望大家能聚焦在蔡政府和網軍的關係。

(中時 )