工業電腦廠凌華（6166）宣布參與以建立5G技術優勢和商業價值為主旨的「5G-DIVE」國際計畫，將負責管理和協調聯盟合作夥伴，進行其中的「工業4.0」試驗，並提供必要的空間和技術支援，來測試所有合作的技術。

5G-DIVE是H2020 5G-PPP計畫的一環，由歐盟委員會和台灣經濟部2地區的產業與學術領域合作資助組成。聯盟成員包括12個合作夥伴，其中馬德里卡洛斯三世大學（UC3M）負責協調歐洲部分、工研院（ITRI）負責協調台灣部分。

其餘合作夥伴則包括Ericsson愛立信、德國Inter Digital、Telefonica、TelcariaIdeas、萊斯大學、交通大學、亞旭、資策會和凌華。5G-DIVE試驗將透過歐洲的5G端到端ICT-17計畫，和台灣測試台在2地實際執行數周。

5G-DIVE計畫將著重在工業4.0、自主無人機偵察2個垂直試驗應用，均將實施量身訂製的端到端5G設計，以符合每個垂直試驗的應用需求，如數位孿生（Digital Twinning）和無人機機群導航。訂製設計則聚焦端到端5G連線、分散式邊緣和霧運算2核心。

5G-DIVE延續先前的5G-交叉傳輸和5G-CORAL等2個計畫，將進行中的研究5G新無線電、交叉傳輸與核心，整合至5G-CORAL開發的智慧邊緣和霧運算平台，為每個垂直應用提供訂製功能，添加自動化和智慧工具，以最大化每個垂直產業的5G價值主張。

凌華技術長Angelo Corsaro表示，智慧設計的目的在於實現最佳性能，在每個目標垂直應用中進一步提高5G商業價值。而邊緣和霧運算功能超越先前的EUTW-Phase-I5G-CORAL解決方案框架，支援人工智慧型自動化和分散式資料共享與儲存。

(時報資訊)