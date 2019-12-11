智慧型手機多鏡頭及鏡頭規格升級趨勢不變，玉晶光(3406)樂觀看待5G手機換機潮將帶動中高階手機鏡頭持續供不應求，美系外資亦看好玉晶光可望因生產效率及良率改善，獲利進一步提升，將玉晶光列為亞洲地區蘋果供應鏈首選，維持「加碼」評等，目標價為630元。

玉晶光於12月10日舉行一年一度線上法說會，由玉晶光董事長陳天慶及總經理郭英理親自主持，玉晶光近幾年透過擴大研發支出及製程精進，藉由大數據分析及AI，提升公司光學基礎，讓公司製程從光學設計、模具開發、鍍膜、射出技術、檢測等都有大幅進步，不僅帶動玉晶光近兩年業績擺脫過去大起大落，亦有機會順利搭上5G手機換機潮，與大立光(3008)一起成為5G換機潮多鏡頭趨勢下大贏家。

陳天慶表示，光學產業近年來隨著手機多鏡頭的需求及其他終端應用面的開發蓬勃發展，預期有技術門檻的中高階光學鏡頭仍是供不應求，只要有需求，玉晶光還是會擴大資本支出，以因應客戶需求，雖然明年還看不到那麼遠，但明年第1季有機會比今年同期好。

玉晶光在法說會後，美系外資也發布最新報告力挺，美系外資表示，隨著5G換機潮、多鏡頭及手機搭載TOF鏡頭等新應用推升，玉晶光管理階層強調中高階鏡頭在未來1到2年內還是供不應求，鏡頭升級趨勢不變，技術領先的一級供應商可望脫穎而出，目前玉晶光7P鏡頭設計進度正常，也符合客戶需求，且玉晶光擁有深厚的研發專業知識及經驗在現有及新興鏡頭應用等待客戶採用，只要有需求，公司亦會謹慎評估後擴大產能，滿足更強勁的需求，且不會有過剩的產能，而管理階層亦持續努力提高生產效率及良率，以進一步提升獲利，因而將玉晶光列為亞洲地區蘋果供應鏈首選，維持「加碼」評等，目標價為630元。

(時報資訊)