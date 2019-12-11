台灣大(3045)今年4月起啟動「超5G策略」，將電子商務和電信業務相結合，效應已經逐漸開始浮現，也表現在11月營收上，轉投資momo貢獻營收首度過半，總經理林之晨表示，「momo已經為台灣大拉出第二成長曲線」，未來台灣大將繼續打造第三、第四成長引擎。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大目前處於轉捩點，現階段不僅電信業務穩健向前，momo購物更拉出一道漂亮的第二成長曲線，集團內各項事業互相拉抬，創造多贏綜效。

林之晨今年4月上任時提出「超5G策略」，表示台灣大將善用所擁有的720萬用戶堅實基礎及大數據「Gift」、整合集團資源的潛能以發揮加乘效應「Group」等戰略，5月台灣大即與momo合推「線上線下」嶄新服務型態，例如於momo購物網申辦新門號或攜碼加入台灣大並搭配自由選專區商品、到台灣大myfone門市取momo貨物等，其中「到店取貨」訂單逐月攀升，平均客單價為超商取貨的2倍。

台灣大轉投資momo在11月營收達到年成長40%的亮麗佳績，雙11單日業績即創下21億元歷史新高，會員成長及網站瀏覽人次均刷新紀錄，momo總經理谷元宏也說，momo已穩居國內電商龍頭，豐沛的集團資源也是momo的核心優勢，未來將更緊密串連集團合作力量，運用科技與創新服務更上一層樓。

台灣大為電信業獲利王，除了momo強勁驅動集團成長之外，台灣大亦積極打造第三、第四成長引擎，11月與大東南亞領先的創業加速器暨創投機構AppWorks展開更緊密的合作，注入來自新創產業的能量，旋即又宣布將結合旗下電信、光纖上網、有線電視與電商等多元業務，進軍智慧家庭市場，台灣大連結策略夥伴，建構生態系，發展創新服務及應用，力拚打破現有電信事業格局，未來台灣大將持續以「超5G策略」為前進航道，拉長戰線(Grit)並擴張版圖(GSEA)，期望以10到15年的長線思維，發展升級為大東南亞的國際型企業。

(時報資訊)