控訴遭到刺青師丈夫家暴的前凱渥內衣女神張立蕾，成名作是擔任知名內衣品牌代言人，紅極一時，卻因為參加墾丁春吶嗨過頭，跟全裸遛鳥男跳鹹溼熱舞，經典「觀音坐蓮」動作猶如「愛情動作片」，此舉讓她聲名大噪，卻也斷送剛起步的名模之路。

CTWANT 火線追擊》內衣名模慘遭型男夫撞牆扯髮 女神被揍成豬頭

本刊調查，張力蕾是前凱渥模特兒，婚前生活相當精采，她於2007年參加凱渥夢幻之星選拔，年僅17歲就被簽下，一入行就以火辣身材迅速走紅，凱渥把她當作明日之星培訓力捧，2011年和2012年連續擔任華歌爾內衣代言人，廣告、走秀接到手軟，更成為家喻戶曉的性感內衣女神。

但就在事業一帆風順之際，張女在2013年4月參加墾丁春吶音樂祭，卻因為現場氣氛太「High」，竟與現場1名全裸露鳥俠大跳鹹濕熱舞，甚至在男子身上扭腰擺臀，「觀音坐蓮」的動作大膽露，猶如活春宮，整個荒謬行徑被一旁圍觀民眾拍下。

春吶狂歡張立蕾騎乘遛鳥俠，畫面猶如活春宮，《蘋果日報》等媒體網站報導，一度引起熱議。（圖／李宗明攝）

而當時這段影片在網路上爆紅，張立蕾起初還裝傻回應，最後才逼不得已承認，也導致她黯然離開凱渥，如今事過境遷，張女努力轉型，靠著繪畫和衝浪成功洗白，贏得「衝浪名模」稱號，還開畫室擔任老闆，去年10月則與李仁宏步上紅毯，生下1對雙胞胎，沒想到幸福生活不到1年，因為爆出家暴事件變成短命婚姻。

記者求證張立蕾丈夫李仁宏，他否認對妻子動手，強調「我當天在家烤肉喝完酒後，發生什麼事都不知道，隔天醒來，妻子跟女兒不知所蹤」，家暴一事全是張立蕾說的，這個月19日家暴令會再開庭，相信一切自有公斷。

(中時電子報)