美股周二小幅漲跌，投資人等待12月中貿易協定，台股在權值最重的台積電(2330)開高走高帶動，配合富邦金(2881)、國泰金(2882)引領金融股指數同漲，電金穩升，帶動台股早盤穩健上漲，早盤漲點約30點，來到11660點之上，仍在29年高點附近。

台積電公布11月合併營收約為1,078.84億元，創新高，且是自8月起連續第四個月營收站上千億元，11月營收月增1.7%，較去年同期增加9.7%。台積電本季展望樂觀，業績將連續第二季創新高。今早股價平了316元股價新高。台積電領軍，電子股指數向上走揚。

台積電今明年資本支出預計都在140~150億美元高檔，帶動半導體設備廠下半年業績增溫，明年營運展望持續樂觀，今早包括漢唐(2404)、京鼎(3413)、帆宣(6196)等股價全數走高。

記憶體產業明年可望復甦，業者營運將比今年有利，土洋法人提前布局，記憶體股包括旺宏(2337)、南亞科(2408)、華邦電(2344)等股價續強。

台股今早由台積電領軍，開高走高，指數維持高檔不墜。昨天台股指數創高後首日拉回整理，目前仍為高檔強勢整理的格局。

回顧周二，蘋概三王等權值股熄火，加權指數高檔震盪，終場下跌32.93點，收在11627.84點，成交值1033.11億元。自營商買超1.71億元，投信賣超1.5億元，外資賣超27.32億元；三大法人合計賣超27.11億元。

(時報資訊)