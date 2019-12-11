醫美名醫李進良日前才驚傳確定和小禎進行離婚協議，當2人決定不再藕斷絲連後，李進良也不急著扶正他的萬年小三田欣，原因當然是有更「兇」的女人出現了。上月28日李進良被媒體捕捉到駕駛千萬座騎載妹去唱KTV，載的竟是位年僅23歲、粉撕破30萬的「E級嫩妹」。

名醫李進良桃色緋聞頻傳，恢復單身的他現在更會玩。據《鏡周刊》報導，11月28日深夜凌晨2時許，李進良駕車載妹去唱KTV。特別的是，他這次特別駕駛千萬賓利，車上的人也不是萬年小三田欣，而是一名高挑身材又玲瓏有致的嫩妹。

這名嫩妹被認出來，竟然是位大學生，同時，還是小有名氣的網美直播主，粉絲人數破30萬的「鳥鳥」。（摘自黃冠潔臉書）

從2人的互動中可以看出關係不尋常，手牽著手一同去KTV高歌，愛情似乎正在萌芽中。在進電梯時，嫩妹的臉終於被認出來，竟然是位大學生，同時，還是小有名氣的網美直播主，粉絲人數破30萬的「鳥鳥」。

鳥鳥曾被其他媒體報導，被封是《超逆天白嫩八字E奶 輔大電競正妹引玩家暴動》的遊戲直播主。23歲卻擁有不科學身材的鳥鳥，本名為黃冠潔，在IG中，有張照片只見鳥鳥穿著超薄比基尼泳裝，高衩高到肚子以上，不但秀出深V，還有雪白美尻，難怪會被李進良看上。

鳥鳥，本名為黃冠潔，在IG中，只見鳥鳥穿著超薄比基尼泳裝，高衩高到肚子以上，不但秀出深V，還有雪白美尻，難怪會被李進良看上。（摘自黃冠潔臉書）

不過當天記者埋伏多時，只見鳥鳥竟先行離開，並沒有男生陪同。反倒是李進良，唱到天快亮時才從電梯走出，與鳥鳥孤家寡人相比，李進良直接摟2個妹在身邊，又牽又揉臉討抱抱，表情相當得意。這次難得是辣妹未受寵幸，落得只能黯然離去。

(中時電子報)