「卡神」楊蕙如被控指示網軍詆毀台灣駐大阪辦事處，間接造成大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生，日前遭起訴。但據了解，由於年底是法院、地檢署「清倉大結案」時期，院檢預計都會在本月中旬停分案，因此法界人士依據時程推測，台北地院正式傳喚「卡神」楊蕙如調查，不排除會拖到明年1月11日之後才開庭。

北檢日前已依侮辱公務員、侮辱公署罪嫌起訴「卡神」楊蕙如，目前書記官正在整理卷證資料，準備移送台北地院審理。但據了解，由於檢方近日另接獲楊蕙如遭告發的相關案件，檢方不排除趁整卷機會，逐一檢視過濾先前起訴的相關卷證，作為後續案件偵辦參考。

法界人士指出，每年年終都是全國法院、檢察署結案大清倉的時間，因此各地法院、檢察署為了讓法官、檢察官專心結案或清理積案，都會依規定在每年的12月中旬停分案。

因此雖然北檢日前已偵結「卡神」網軍案，起訴「卡神」楊蕙如，但案件送審時間，正值法院、地檢署年終停分案的日子，不排除檢方送審至法院分案的時間，可能會被拖至明年初，依此推測，台北地院正式審理「卡神」網軍案，傳喚「卡神」楊蕙如調查的庭訊日期，有可能會在明年1月11日大選之後。

此外，據了解，前網協副祕書長趙安華日前以楊女疑涉藉由「易始」公司承辦台灣網球公開賽機會，3年詐領政府補助逾9000萬元，向北檢告發楊女9人涉嫌詐欺、偽造文書罪。北檢也不排除在明年分案，依法調查。

據指出，趙安華先前已針對詐領案，先告發公務員，北檢早已分案偵辦，並傳喚過趙安華說明，因此「卡神」楊蕙如遭告發的部分，會不會併案偵辦？還是指派另名檢察官處理？檢方仍在審酌中。

(中時 )