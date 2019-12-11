高雄巿議員邱于軒10日提案通過刪除高雄流行音樂中心預算2000萬元，引發綠營議員不滿，邱于軒11日開記者會表示，高流因為工程延宕，合計剩餘款還有近億元，因有亂花公帑，高雄巿議會無法監督，為什麼不能刪？

邱于軒說，2000萬是高雄市民的納稅錢，高流曾經濫花公帑，甚至拿來買張學友及魔力紅的演唱會，兩場張門票加起來61張，花了33萬餘元，發了5次公文，請對方來黨團說明，也不願意來，錢不知花去哪裡，議會卻監督不到。

邱于軒說，高流表示，他們買的票券都是給藝文界人士及「同仁」使用，如此濫花公帑的黑機關，高流的年終獎金，最高甚至還有3.5個月，理由是他們都是專業人士，試問高巿府員工的年終是1.5個月，難道就不專業？

對於被反對的議員質疑突襲刪預算，邱于軒不以為然地說，民進黨說國民黨護航總預算一毛不刪，現在刪了也有意見，自己不來開會，卻說是突襲，提案時民進黨也有議員在場，卻不表示意見，事後在網路帶風向，不是很好笑嗎？

高流則回應，目前年終跟一般公務單位一樣，設計特優3.5月及優等3月是為激勵制度，但至今沒有實施，也沒人領過。另依法編列一整年公關費50萬元，演唱會票卷是相關業務所需，交流觀摩很自然，依法也無對象問題。

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(中時 )