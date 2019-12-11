台北市長柯文哲與鴻海創辦人郭台銘的關係，遭外界認為漸行漸遠，傳出有郭粉擔心，民眾黨若政黨票過了5％，屆時柯跟郭翻臉，會影響郭選2024總統大選。柯文哲11日受訪直言，郭要選最大的問題不是在親民黨，是跟國民黨那邊怎麼整合。

民眾黨不分區立委提名人蔡壁如爆，柯文哲會選2024總統大選，因此引發郭台銘的老虎軍團憂慮，認為壓縮郭的參選空間，柯文哲表示，1年前這時，民進黨一片烏雲慘霧，現在一副穩操勝券的樣子，4年後事情不必現在去煩惱，每天該做的事、該做準備，他都有在做，這樣就好。

柯文哲直言，郭台銘要選，最大問題不是在親民黨，是跟國民黨那邊怎麼整合，但30天後的事還不知道怎麼煩惱，何必煩惱4年後的事。

媒體詢問，郭台銘10日在臉書公開支持親民黨，郭柯是否玩完了？柯說，這是典型的興風作浪，郭有立委參選人在親民黨，支持是對的，比如郭也支持親民黨主席宋楚瑜，現在說什麼郭柯玩完了…常常在世界上，不要玩這種，他的態度「不是敵人都是朋友」，不會想你們一樣「不是朋友就都當敵人」。

對於郭家軍的高虹安仍在民眾黨，柯說，對啊，所以他從來不擔心這種事情。另外蔡壁如已向台大辦理退休，柯說「不知道，辦退休？好啦。」

(中時 )