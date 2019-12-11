台南下營北極殿前廣場11日湧進上千民眾爭睹前總統馬英九風采。（劉秀芬攝）

前總統馬英九11日上午在台南鹽水牛墟幫國民黨台南第一選區立委參選人蔡育輝拜票後，趕往下營北極殿參拜，現場近千民眾揮國旗熱烈歡迎。馬英九上台致詞時大批蔡英文總統，把九二共識與一國兩制畫上等號，破壞27年來兩岸之間互信基礎，非常可惡。

馬英九說，蔡英文上任後說要謙卑、謙卑、再謙卑，但她卻是傲慢、傲慢、再傲慢，在兩岸關係上，過去國民黨與大陸建立的兩岸共識、一中各表，蔡一上任就推翻。

「最可惡的是，今年年初她把九二共識與一國兩制畫上等號」，就是希望國民黨不要再講九二共識。馬英九解釋，九二共識是未統一之前的兩岸政治基礎，一國兩制是中共片面主張統一之後的安排，不被台灣人民接受。

馬英九提醒鄉親，蔡英文把九二共識與一國兩制畫上等號，讓兩岸政策變得非常空虛，破壞27年來兩岸之間九二共識與一中各表互信基礎，倒行逆施，呼籲鄉親用選票把蔡英文下架。

馬英九表示，國民黨這次要要非常努力才有機會，但他到各地看，情況一步一步在改善，大家對選情要有信心，一定要全力以赴，讓蔡育輝、韓國瑜、張善政當選。

(中時 )