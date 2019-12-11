今年大環境景氣不佳對各產業多少有所影響，不過，美容保養市場仍有機會維持穩定的成長態勢，達爾膚(6523)持續強化DR.WU品牌力，全力搶攻兩岸美容保養市場，力拚今年Q4及明年度的業績成長力。

在兩岸保養市場方面，達爾膚分別採取不同的方式，在台灣區方面，努力加強與消費者溝通產品效能、舉辦互動式體驗活動及執行精準的行銷策略，希望持續提升DR.WU的品牌力，力拚衝高回購率表現。而大陸地區，與合作夥伴積極調整營運策略的布建，深化重點電商平台及實體通路的經營。

達爾膚強化品牌信任度，分別與德國、法國等國際專利研發專家交流，與瑞士植物幹細胞科研中心技術合作，積極延攬多位國際醫學權威、醫美與研發專家，持續精進研究創新醫學科技，以醫療科技概念提升DR.WU產品力。

搶攻年底參加跑趴商機，DR.WU推出有聖誕繽紛手繪設計風格的熟齡抗皺修復限定組，產品內容物包含被百萬網友譽為神級的角鯊精華油，稱霸2018 UrCosme(cosme TAIWAN)網友評鑑美妝賞精華油排行榜NO.1，還有兩瓶超逆齡多(月太)抗皺安瓶1.5ml，濃縮水精華劑型限量上市，希望搶下聖誕交換禮物及歲末年終跑趴商機。

(時報資訊)