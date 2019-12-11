台灣民眾黨傳出為拉抬選情，主打「亡柯感」，但時代力量主席徐永明則提出「亡柯是4年後的想像，亡昌是30天後的真實對決」，台北市長柯文哲11日表示，這是政治口水，時力應排立委黃國昌在不分區第一，但內部四分五裂，應該問徐永明「是你自己製造出來的！」

柯文哲說，老實講這政治口水，他不太喜歡去回應，一開始他覺得黃國昌是人才，時力要排就排不分區第一，但現在內部四分五裂，黃國昌也不在時力決策委員會裡，應該問徐永明「是你們自己製造出來的！」

民眾黨不分區立委蔡壁如說，民眾黨沒有要支持哪位總統候選人，但挺韓名嘴黃暐瀚則稱「柯文哲在選台北市長的58萬票將是關鍵」，柯認為，政治上不見得說人家支持誰、喜歡誰，就跟著移動，若是這樣，民眾黨支持度應該要有20至25％，那也沒有嘛，黃暐瀚說的那個影響沒那麼大，若是差在1％才有影響，現在看影響不到。

是否呼籲柯粉支持哪個總統候選人？柯說，不會，他還是希望每個候選人在總統大選多講一些政策，不要老是有人說砂石或假論文，凍未條。

(中時 )