前女F4成員巨乳女星劉樂妍認為導演關驊拖欠自己擔任劇組化妝師的胞妹李松真薪水，在微博上大罵關驊「厚顏無恥」、「王八蛋」，被依公然侮辱罪起訴，台北地方法院11日辯論終結，劉樂妍庭中繼續開罵關驊是人渣，全案將於12月31日宣判。

劉樂妍在庭上表示，依她15年演藝經驗，出演都是跟導演請款，製片人將錢跟案子給導演後，演員並不會知道製片人給導演多少錢，而製片人已經把錢給關驊，關驊卻跟她妹妹說已挪用去繳房租，所以關驊是「人渣」、「垃圾」、「小偷」等。

劉樂妍的委任律師則指出，關驊是中華統一促進黨成員，在外欠錢若被追債，就會打著統促黨總裁張安樂名號，讓人不敢追債；至於劉樂妍在微博上所言，屬憲法保障的言論自由，請求法院諭知劉樂妍無罪。

劉樂妍庭後表示，她是特別來揭弊，希望讓台灣的「老賴」去不了大陸，不要讓台灣詐騙犯到處流竄，且她因見到關驊四處跟名人合照，也說要赴大陸拍片，才在微博上發文，希望大陸人看見後不要被騙。

(中時 )