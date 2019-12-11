國民黨多名立委日前不滿楊蕙如網軍詆毀大阪辦事處，外交部卻毫無作為，前往外交部抗議，其中立委陳宜民與保六總隊陳姓女警發生肢體衝突，遭警政署依妨害公務罪送辦，台北地檢署今早首度以證人身分，傳訊保六陳姓女警，還原事實經過，目前庭訊仍進行中。

國民黨多名立委因不滿楊蕙如網軍詆毀大阪辦事處，外交部卻毫無作為，前往外交部抗議，不但有立委陳玉珍手被夾傷外，另立委陳宜民曾與保六總隊陳姓女警發生肢體衝突，遭警政署依妨害公務罪送辦。

事後國民黨立院黨團召開記者會批保六栽贓，反批陳姓女警未表明身分，陳宜民也喊冤，指當時有名女性站他身邊，拿手機一直拍，因對方都沒表明身分，所以手就不小心揮落她的帽子，拍她肩膀是要請她離開。

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(中時 )