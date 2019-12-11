蔡英文競選總部11日發表「小國好民大幸福」政績動畫、競選歌曲《自信勇敢咱的名》MV以及官網「唯績百科」專區上線，發言人簡舒培、廖泰翔、不分區立委被提名人洪申翰等人說明相關內容。

簡舒培表示，「小國好民大幸福」政績動畫堪稱是2019年版的「清明上河圖」，以14個職業角色為單位，說明政府照顧各行各業的政策成果。

簡舒培表示，「小國好民大幸福」政績動畫堪稱是2019年版的「清明上河圖」，以14個職業角色為單位，說明政府照顧各行各業的政策成果。（黃世麒攝）

(中時 )