蔡競辦發表「小國好民大幸福」政績動畫及競選歌曲MV 12:312019/12/11 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文競選總部11日發表「小國好民大幸福」政績動畫、競選歌曲《自信勇敢咱的名》MV以及官網「唯績百科」專區上線，發言人簡舒培（左起）、廖泰翔、不分區立委被提名人洪申翰等人說明相關內容。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文競選總部11日發表「小國好民大幸福」政績動畫、競選歌曲《自信勇敢咱的名》MV以及官網「唯績百科」專區上線，發言人簡舒培、廖泰翔、不分區立委被提名人洪申翰等人說明相關內容。 簡舒培表示，「小國好民大幸福」政績動畫堪稱是2019年版的「清明上河圖」，以14個職業角色為單位，說明政府照顧各行各業的政策成果。 簡舒培表示，「小國好民大幸福」政績動畫堪稱是2019年版的「清明上河圖」，以14個職業角色為單位，說明政府照顧各行各業的政策成果。（黃世麒攝） (中時 ) #幸福 #競選 #政績 #動畫 #連結 也許您會感興趣 推薦閱讀 競選小物飄年味 蘇巧慧「桃花抹布」吸睛 18:162019/12/07 政治 林宜瑾競總成立 現場宛如野百合學運同學會 19:552019/12/07 政治 韓國瑜宣布 朱立倫接全國競總主委 16:552019/12/08 政治 韓市長細數政績 平反草包罵名 04:102019/12/09 政治要聞 遭疑用公共資源跑選舉？陳其邁：都用自家車 12:442019/12/09 政治 「料理鼠王」動畫交響音樂會 120分鐘聽的米其林饗宴 21:122019/12/09 生活 蔡明峰新市競選總部成立 鄉親自動來相挺 16:552019/12/10 政治 競選旗幟遭破壞 鍾佳濱團隊譴責 17:302019/12/10 政治 雙子星案速遞補下周簽約 柯P選前拚政績衝刺？ 20:502019/12/10 財經 拋政績回應落跑市長 韓國瑜：沒有對不起高雄市民 22:152019/12/10 政治 政治熱門新聞 韓國瑜太驚人！網：民調公司要倒了 - 政治 趙少康分析民調！坦言投韓國瑜？但.. - 政治 蔡韓宋正面對決！中選會公布三次政見發表會日期 - 政治 花蓮人哭了！一張圖引崩潰：還我陸客 - 政治 港學生會長批民進黨遭1450出征道歉 挺港網友怒了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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