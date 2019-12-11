大陸11月公布「26條措施」後，民進黨政府指責大陸此舉有企圖干涉台灣總統大選的嫌疑。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（11日）強調，大陸從來都不介入台灣選舉，推出「26條措施」的目的是緊扣經濟社會發展熱點，進一步回應台胞台企的重點關切議題。

大陸國台辦今天舉行例行記者會，邀請國台辦經濟局、發改委、科技部和市場監督總局等部委相關負責人，深入解讀「26條措施」。

針對民進黨指責大陸欲藉惠台政策影響選情，朱鳳蓮回應，大陸從來都不介入台灣地區的選舉。「26條措施」的5大特點，就是緊扣經濟社會發展熱點，進一步回應台胞台企重點關切，含金量進一步提高，受益面進一步擴大，體現了先行先試。

朱鳳蓮說，之所以會呈現這些特點，是因為大陸在制定「26條措施」過程中充分調查研究，廣泛認真聽取了台胞台企的訴求。「26條措施」中，有的措施是在一些地方先行先試之後要複製推廣到更多地方，有的措施是部分台商台企特別關注的新興產業領域和渴望重點參與的。

至於「26條措施」到底會是台灣一些人說的所謂宣誓意義，還是有實質上的突破？朱鳳蓮表示，「就讓事實來說話！」

與此同時，民進黨政府力推《反滲透法》，立法院民進黨黨團總召柯建銘更撂話要在12月31日前力拚三讀通過，此舉是否會降低台商或台青赴大陸經商、就業的意願？

朱鳳蓮表示，一段時間以來，民進黨當局通過「修法」等手段不斷進行政治操弄、煽動兩岸敵意、限縮打壓兩岸正常交流交往，實際上已經造成台灣民眾，特別是台商台生人心惶惶、草木皆兵。

朱鳳蓮認為，無論民進黨當局怎麼變換手法，目的都是為了恐嚇懲罰參與兩岸交流的台灣民眾，已經在台灣社會造成了「綠色恐怖」，他們企圖以此來謀取政治私利，不會得逞，也不得民心。

事實上，大陸在「十三五」規畫（2016至2020年）中提到，擴大兩岸人員往來，完善台灣同胞待遇政策措施。現在回去看這段文字，會發現原來是一段伏筆，和今年陸續公布的31條、26條措施，兩者間有前因後果的關係。

朱鳳蓮表示，大陸一直秉持以人民為中心的發展思想，順應兩岸同胞加強交流合作的共同願望和台灣同胞期盼更多發展機遇的實際需求，持續公布「31條措施」、「26條措施」等一系列惠台利民政策舉措，為台灣同胞分享大陸發展機遇提供更多同等待遇，受到台灣同胞的廣泛歡迎和肯定。

對於日前有台灣學者在《華夏時報》投書，建議大陸「十四五規畫別忽略了台灣」，不知道大陸方面在制訂十四五規畫時，是否會夠面向更廣大的台商群體，將近一步推出什麼政策，促進兩岸融合發展？

朱鳳蓮表示，國台辦將持續完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施。在「十四五」規畫編制的過程中，我們也會向有關方面積極反映廣大台灣同胞的訴求。

(中時 )