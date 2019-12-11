嘻哈新人許時日前推出新專輯《＃ChillChillAllGood》，不愛讀書的他，就讀建中時成績吊車尾，曾一度想休學加入黑色企業賺錢，媽媽告誡「你不讀書去當技工我都贊成，但選擇走上一條不歸路，我絕對不支持！」讓他徹底警醒，高三時振作一舉考上台大戲劇系，而許時也透露自己在戲劇系最愛演小流氓，因為很接地氣，最怕演好學生的角色，「因為個性不合，這真是我的罩門」。

個性活潑又敢直言，許時常被同學公認能演活流氓角色。（角落娛樂提供）

許時目前就讀台大戲劇系，透露公演最愛的角色是小混混。（角落娛樂提供）

許時在2016年推出首張專輯，即入圍金音獎最佳嘻哈單曲殊榮，睽違3年加盟角落娛樂再推出新作品，許時身兼學生及歌手身分，笑說自己在台上酷酷的，私下在學校就是瘋癲大學生，每天以滑板代步，穿梭在校園趕課。許時笑說，因為台大校園範圍太大，不想騎單車怕失竊，滑板既方便攜帶，又不太費力地移動，對他來說是超棒的選擇，不過許時在系大樓內溜滑板，被老師警告「別在走廊滑板，太危險了！」調皮的許時一溜煙快閃消失，他說「我很機警閃得快，但會注意安全的」。

就讀台大戲劇的嘻哈歌手許時，在校園喜愛溜滑板代步。（角落娛樂提供）

就讀戲劇系經常需要演出舞台劇，許時瘋癲個性，時常被安排演酷酷的小混混或流氓，他打趣說「我比較活潑又敢直言，被大家公認能演活流氓，我自己也開心投入」，雖他曾挑戰過演出好學生，但因個性直白，坦言演得很「卡」，對於該次演出很不滿意，自此後多演反派角色。他也曾在劇場打工3年時間，平時愛運動的他，搬運道具、舞台燈光等苦力都難不倒他，而他長期半工半讀，讀書外就是打工，也被好友暱稱打工達人。近期他除受邀擔任校園歌唱比賽評審外，年底也將陸續跑校園商演，完成學業同時也繼續音樂創作。

(中時 )