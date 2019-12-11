台人瘋赴日旅遊，北海道向來是熱門地點，有世界三大夜景之一享譽的函館市是必遊勝地，它連2年日本市町村魅力度居首位，但不可思議的是，居民有機會賺到觀光財，卻年年不少人外移，深入探討才發現，竟跟日本地方大搶小孩有關。

日媒《NHK》報導，函館市夜景夙富盛名，有世界三大夜景之稱，觀光客到訪數屢創新高，日本民間調查「市町村魅力度排名」，它更連2年奪冠，超越札幌及京都等大都市，深受日本人喜愛，在外國觀光客也有高人氣。

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不過，令人意外的是，在一項民間的「市民幸福度排名」調查中，它卻是日本中核市倒數第3名。觀光客很愛去，但當地居民不愛住的函館市，近年來正面臨人口減少的問題。

日本總務省調查，函館市從2009年到2018年的10年間，一共減少了約3萬市民。以去年為例，人口減少3571人為北海道之冠，函館市戶籍負成長1300人也高居全日本第3名。

34歲塚田知步說，10年前從函館搬到北斗市定居，搬家的原因是「小孩的醫療費」，塚田說，在小孩長大成人前，都會一直住在北斗市。

攤開北斗市與七飯町的育兒補助政策，他們採不排富、全額負擔小孩到高中畢業前醫療費的措施；函館市則採取排富及年齡限制。因此，北斗市與七飯町這樣的政策，讓許多現居函館市的媽媽們聽了好生羨慕。

日本面臨人口老齡化和少子化問題，當然不只是函館市受到衝擊，所以各地方政府正在上演的就是「人口爭奪戰」。青森公立大學教授飯田俊郎說，目前養育小孩的家庭，通常不會很在乎住在有名的什麼市或町，很多都是尋找對自己最有利的地方居住。

(中時電子報)