針對國民黨立委赴外交部抗議因衝突受傷被送往台大醫院就診引發的後續爭議，衛福部長陳時中11日在立法院指出，將來應該把相關規定更清楚地訂出來，但醫院也有醫院的困難，比如在急診的區域，如果有很多相關的人在那裡，是要趕出去？還是盡快處理完畢把紛擾降到最低？這要臨場的判斷，怎麼樣對急診的病人和醫院最好，還是要有授權的空間。

(中時 )