藍委送台大急診爭議 陳時中：要有授權空間 13:072019/12/11 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 衛福部長陳時中11日赴立法院備詢時接受訪問。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對國民黨立委赴外交部抗議因衝突受傷被送往台大醫院就診引發的後續爭議，衛福部長陳時中11日在立法院指出，將來應該把相關規定更清楚地訂出來，但醫院也有醫院的困難，比如在急診的區域，如果有很多相關的人在那裡，是要趕出去？還是盡快處理完畢把紛擾降到最低？這要臨場的判斷，怎麼樣對急診的病人和醫院最好，還是要有授權的空間。 (中時 ) #醫院 #急診 #授權 #空間 #病人 也許您會感興趣 推薦閱讀 躺急診心電圖歸零被狂酸 陳玉珍揭外交部陰險陷阱 21:552019/12/07 生活 新南向官員來台 讚佩台灣醫療成就 00:332019/12/08 生活 陳玉珍夾傷手送急診重症區 台大醫：綠來也一樣 14:482019/12/08 生活 《半導體》威盛攜馬偕，搶搭AI醫療列車 09:432019/12/09 財經 男子急診室裝可憐 遊走中彰藥局醫院騙錢 18:272019/12/09 社會 美國防授權法建議 成立美台高階網路安全小組 14:532019/12/10 國際 大鬧急診室 思覺失調症女患者依法不罰 15:232019/12/10 社會 寬宏前11個月營收15.4億元 超越去年全年 17:442019/12/10 財經 急診室4大地雷！這謊言千萬別說 18:232019/12/10 生活 遭謝和弦嗆裝病、中共代理人 柯：找人關心他一下… 11:442019/12/11 娛樂 政治熱門新聞 韓國瑜太驚人！網：民調公司要倒了 - 政治 趙少康分析民調！坦言投韓國瑜？但.. - 政治 蔡韓宋正面對決！中選會公布三次政見發表會日期 - 政治 花蓮人哭了！一張圖引崩潰：還我陸客 - 政治 港學生會長批民進黨遭1450出征道歉 挺港網友怒了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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