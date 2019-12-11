前凱渥內衣女神和型男刺青師丈夫李仁宏鬧家暴，雙方目前在打離婚官司，其實今年6月張立蕾才曬出「以愛為名」的全裸全家福，沒想到才2個多月就傳出張女控訴被丈夫推去撞牆，還扯髮壓制在地上，丈夫李仁宏否認動手，回說「家暴都是她（張女）在說」。
本刊調查，今年6月張立蕾與丈夫帶著兩個女兒一絲不掛入鏡，4個人的「全裸全家福」一度造成轟動。張立蕾一頭短髮，跪坐曬出南半球，辣模身材讓人驚豔，身為媽媽跟妻子的張女，感性PO照外還寫下全家福標題「以愛為名」，幸福洋溢，羨煞旁人。
但諷刺的是，在全家福貼出後的2個月就鬧出家暴事件，李仁宏面對妻子指控家暴，他也在自己的IG上澄清「我並不是家暴犯，不是把女人當沙包打的垃圾」。
記者致電李仁宏詢問是否對妻子動手？他說「當天在家烤肉喝完酒，發生甚麼事都不知道，隔天醒來老婆跟小孩都不知所蹤，家暴是張立蕾說的」。
然而，家暴後目前兩人正在打離婚官司，李男仍在網路上PO出與妻子相擁照，深情喊張女「老婆」，說自己「不想離婚」，佳偶變怨偶，兩個人共同的朋友看得不勝唏噓，外界也看的霧煞煞。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。