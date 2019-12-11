除草劑常被用來清除土地雜草，但長期噴灑於土地恐破壞生態，尤其是非農地非農用使用除草劑，更是會影響環境及人體健康；近年來，環保意識抬頭，除草劑使用議題被外界高度關注，且根據 「水污染防治法 」第30條第1項第1款規定，在水污染管制區內使用農藥(含除草劑)和化肥，最高可處300萬罰鍰。

依農委會農藥管理法第53條規定，於非農地區域不當使用除草劑將處新台幣1萬5以上 ；15萬以下罰鍰；依 「地方除草劑管理自治條例」規定，將處5000到5萬罰鍰，行政機關或法人違法則加倍處分。

今(11)環保署毒物及化學物質局表示，前行政院長賴清德於106年12月14日主持「行政院食品安全會報」，106年度第3次及第4次會議決議督請農委會加強除草劑源頭管制，環保署協助地方政府制定相關管理辦法，期望透過跨部會共同合作強化除草劑管理，避免其不當使用，污染環境，危害人體健康。

環保署表示，為有效推動環境雜草管理工作，自107年起除邀請行政院相關部會及地方政府外，更與關切除草劑議題的環保團體合作，共同制定「非農地環境雜草管理自治條例參考版」函頒各地方政府參考，截至目前為止，已制定 「除草劑管理自治條例 」者包括宜蘭縣，臺北市及高雄市，另桃園市，花蓮縣，苗栗縣，屏東縣等亦著手展開相關規劃，近期就會將自治條例草案送入個縣市議會審核，望儘速通過實行。

台灣荒野保護協會理事長劉月梅表示，除草劑的特性是針對靶標植物做處理，但對其他生物是通殺性毒藥，長期使用下來不光是雜草，連同某些害蟲都會產生抗藥性，將嚴重造成生態失衡，說是生態浩劫也不為過；雖然對人體不會出現急性中毒症狀，但會產生慢性毒害影響，最後還是人類自食其果。

環保署指出，自107年積極邀請相關單位參與下，外界投入環境雜草管理的人數已有顯著成長，該項工作109年將持續與地方及環保團體合作推動，給民眾一個安全無除草劑的自然友善環境。

(中時 )