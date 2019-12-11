一年一度的鰻苗季11月開跑，去年淡水河出海口有漁民捕鰻苗一季就賺了500、600萬，今年當地漁民也紛紛設置定置網，搶撈「鰻金」，不過今年入冬以來鰻苗呈現「有價無量」，淡水區漁會表示，目前鰻苗行情1尾140元，但數量稀少，漁民以卡位居多，預估要等到農曆年前才會有較大收穫。

鰻苗俗稱鰻線，每年11月隔年2月為產季，由於鰻苗無法人工養殖，加上野生鰻苗數量不穩定，每尾行情一直居高不下，淡水河出海口淡水海水交界處向來是新北市鰻魚汛期的大宗地，過往每尾價格還曾飆破200元，是當地許多漁民賴以為生的經濟漁獲。

淡水區漁會理事長吳永寬指出，淡水地區每年捕鰻苗的漁民超過1萬人，捕撈形式包括定置網、漁船、舢舨船及人工徒手捕撈，去年淡水鰻苗漁獲量多，有漁民一個產季下來賺了500、600萬，收益相當可觀。

不過，吳永寬說，今年入冬以來氣溫不夠低，目前鰻苗量零星，一尾價格雖達140元，但一天捕不到幾尾，加上今年有淡江大橋工程正在施工，水域布有攔砂設備，恐衝擊鰻苗捕獲量，實際的影響，要等到漁獲量較大的農曆年前才能評估。

吳永寬也說，捕鰻苗看似收益驚人，但除了漁獲量不穩定外，風險也非常高，許多漁民在低溫鋒面、潮差大的夜晚下水捕撈鰻苗，即便穿著青蛙裝下水，仍可能不慎受困河底淤泥發生意外，甚至因此賠上性命。

(中時 )