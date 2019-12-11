Google公布臺灣2019年度搜尋排行榜（Year in Search），前10大關鍵字仍聚焦於影視作品，臺劇「我們與惡的距離」反映臺灣社會多項現象而在奪冠，韓國瑜則是政治人物中唯一進入前10大關鍵字總榜者。而熱門議題方面，本屆「世界12強棒球賽」中華隊的表現讓該議題居冠，延燒半年的香港反送中牽涉人權議題與社會運動，在熱門議題居次。

Google搜尋排行榜為搜尋量暴增幅度所進行的排名，採計時間範圍為去年12月至今年11月底。

Google表示，今年臺灣排行榜總榜中，影劇作品超過一半名額，排行榜第一名的「我們與惡的距離」，而古裝劇也依舊在全臺引起熱搜，「小花女不棄」、「知否？知否？應是綠肥紅瘦」及「皓鑭傳」都是榜上有名的古裝劇，本屆「世界12強棒球賽」，中華隊一路殺進複賽，更創下一級賽事對韓國的最大分差贏球紀錄，擠進總榜第三名。

另外，許多國內、外政經議題及災害事故，今年也特別受到臺灣網友關切，長達17天的「長榮罷工」，引發社會對於航空業勞資雙方權益的激烈討論，分別登上年度關鍵字總榜第六名及快速竄升議題第三名，「香港反送中」是臺灣網友們相當關心的焦點，成為快速竄升議題第二名，另外，「南方澳大橋斷裂」、以及日本動畫產業重大損失的「京都動畫縱火案」也都是快速竄升議題前10大。

2020年總統大選在即，Google表示，韓國瑜連續兩年蟬聯人物及政治人物雙榜第一，鴻海科技集團創辦人郭臺銘則一舉登上快速竄升人物排行榜以及政治人物排行榜第二名，至於今年6月閃婚、剛辦完婚禮的林志玲，高居人物排行榜亞軍，日籍夫婿Akira也因此登上人物榜第九。

(工商 )