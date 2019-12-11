雙12進入白熱化階段，創業家兄弟(股票代號：8477)旗下電商平台生活市集雙12策略強打AI大數據科技力智慧選品，精準鎖定氣溫轉濕冷、聖誕節與農曆年將至等關鍵點，以提供具有價格競爭力的高CP值商品為決勝關鍵，挾帶年底網購旺季的強勁買氣，「1212暖冬盛典」活動開打迄今業績約較平日同期成長已超過2成。瞄準年終最後一波優惠檔期，雙12正檔期間再加碼五大優惠：12/11-12/12集結逾百款熱銷夯品提供超破盤一日價，近期因氣候不穩，環境濕度高，「日本熱銷吸水珪藻土地墊」購買最大組數，單塊地墊最低可下殺至原價的0.43折、「聲寶1級空氣清淨除濕機」具有一級能效標章，原價5,990元，一日破盤價狂降千元，只要4,881元；而APP用戶專屬的限時特賣也將於12/12當天增開場次，除了原有的12:00場次，每兩小時整點14:00、16；00、18；00、20；00、22；00也都將加開場次，其中首場推出「Switch健身環大冒險」原價4,080元，限時特賣價下殺4.7折，只要1,890元；而18:00、20；00也將由2,699元的「Apple AirPods第二代」接棒，價格相當於只要原價的5.2折！

另外，為增加消費者黏著度及更活絡生活市集點數經濟應用，雙12再度推出人氣互動遊戲「整點瘋搶寶石雨」，活動將於12/11、12/12每日的11:00、13:00、15:00、17:00、19:00、21:00共12個時段進行，將狂撒7,200份大獎，每時段最高搶100集集點，集集點1點抵1元，現搶現用，更可在「集集點兌好康」專區全額折抵下單金額，讓消費者買得輕鬆無負擔；而擁有凱基銀行信用卡的消費者在12/12當天在生活市集下單，刷卡滿1,212元可登錄再換120元刷卡金回饋；在社群部分，12/11、12/12期間觀看直播並參與互動，即有機會獲得雙人威秀電影票，生活市集年終優惠享不完，火力全開攻佔2019年末最大一波網購優惠檔期!

(工商 )