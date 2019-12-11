香港「反送中」示威活動以來，發生多起警察過度執法的爭議，香港警方因此透過獨立監察警方投訴處理委員會（IPCC）進行調查。監警會早前邀請5名國際專家，協助審視與香港近期大型公眾活動相關的警務工作和程序，但該國際專家小組11日發表聲明，批評缺乏調查權力，決定退出審視示威衝突事件的工作，再度引起市場關注。

華爾街日報報導，國際專家組認為，監警會缺乏足夠權力完成調查，以滿足香港市民的期望，專家組無法與監警會協調出能有效支持研究報告的機制，決定請辭。

報導引述小組成員Clifford Stott指出，調查必須有公信力，只有提高監警會在警方獲取證據的能力，才能在解決當前局勢中發揮作用，但目前不清楚港府會否支持成立更強大的調查委員會。

專家組認為，在未清楚香港政府是否支持成立獨立調查委員會下，一個對香港人具備公信力的監警會報告至為重要。

監警會邀請5名海外專家，協助審視反修例運動期間的警務工作及程序。監警會主席梁定邦星期日接受大陸媒體訪問時指，已經向監警會邀請的海外專家表明，要按法律辦事，認為他們不太明白現時的情況，指他們在國際上怎樣做是他們的想法，尊重對他們的意見。

(工商 )