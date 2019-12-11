中美傳推遲加徵關稅 恒指開低走高 11:442019/12/11 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中美據報推遲本月中生效新關稅，港股11日早盤由跌轉升。恒生指數11日低開26點，報26,410點，盤中一度下跌72點報26,364點。截至11時5分，恒指上漲33.35點，報26,469.97點，漲幅0.13％。 在大型個股表現方面，騰訊升0.3％報337.8港元。平安保險升0.5％報89.95港元。港交所跌1.1％，暫為表現最差藍籌。 (工商 ) #11 #港元 #中美 #關稅 #港交所 也許您會感興趣 推薦閱讀 中華電信11月營收175.5億元 每股盈餘0.36元 16:432019/12/10 財經 中汽協：11月乘用車銷量205.7萬輛 年減5.4％ 16:532019/12/10 財經 汎德永業11月營收31.76億元 年增8.47％ 20:372019/12/10 財經 和泰車11月營收突破214億 創單月新高 20:372019/12/10 財經 麗清11月營收3.73億元 月增27％ 20:372019/12/10 財經 虹堡11月營收4.01億元 創歷史次高 20:432019/12/10 財經 自行車三雄11月營收開紅盤 後市可期 20:512019/12/10 財經 臺灣產物前11月稅前EPS 2.10元 21:042019/12/10 財經 東台11月及前11月合併營收雙雙負成長 21:252019/12/10 財經 中美相處之道 華春瑩：合作比摩擦好，對話比對抗好 22:202019/12/10 兩岸 財經熱門新聞 台積電5奈米被搶光 慘！老三要多等1年 - 財經 被川普害慘！南韓淪貿易戰最倒楣國 - 財經 房價腰斬剩3字頭！新莊副都心慘陷賠售循環 - 財經 台積電最強7奈米不配旗艦5G晶片？ 高通慘遭數據打臉 - 財經 貿易戰撂狠話是演的？陸進口數據揭真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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