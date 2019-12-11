中美據報推遲本月中生效新關稅，港股11日早盤由跌轉升。恒生指數11日低開26點，報26,410點，盤中一度下跌72點報26,364點。截至11時5分，恒指上漲33.35點，報26,469.97點，漲幅0.13％。

在大型個股表現方面，騰訊升0.3％報337.8港元。平安保險升0.5％報89.95港元。港交所跌1.1％，暫為表現最差藍籌。

(工商 )

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