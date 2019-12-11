亞洲開發銀行（ADB）11日表示，受到貿易戰影響，使得中國和印度增長前景趨疲，預示亞洲其他地區經濟活動低迷，該行在最新的年度展望報告中將亞洲發展中地區2019、2020年的經濟增長預估下調至5.2％，之前的預期分別為5.4％和5.5％。

路透報導，亞洲開發銀行將中國2019、2020年的經濟增長預估分別下調至6.1％和5.8％，主要是受中美貿易緊張局勢和豬肉價格上漲抑制消費支出影響。亞開行9月份公布的預估為6.2％和6％。

亞洲開發銀行首席經濟學家澤田康幸表示，儘管亞洲發展中地區經濟增長率依然穩健，但持續的貿易緊張局勢對該地區造成影響，這仍然是長期經濟前景面臨的最大風險。另一方面，受豬瘟大幅抬高豬肉價格、影響食品價格上漲的情況下，通膨正微微上升。

中國第三季GDP增速弱於預期降至6％，為近30年來最低增速，且位於官方全年目標6～6.5～區間底端。

亞開行並將印度2019和2020財年經濟增長預估分別調降為5.1％和6.5％，低於9月時預估的6.5％和7.2％，原因是該國非銀行金融企業流動性緊張且就業增長緩慢。

(工商 )