滬深兩市漲跌兩樣情 券商股大漲 11:442019/12/11 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股三大股指11日漲跌互見。上證指數開盤報2,922點，升5點，單日漲幅0.18％；截至10點35分，報2,924點，升7.58點，單日漲幅0.26％。 深成指開盤報9,905點，跌9點，跌幅0.1％；現報9,888.62點，跌27.25點，跌幅0.27％。創業板指數開盤報1,730點，跌3點，跌幅0.21％，現報1,728點，跌5.96點，跌幅0.34％。 各類股表現上，金融、券商股、水泥、電力、石油、煤炭、鋼鐵股靠穩；化工、房地產、有色金屬股則偏弱。 (工商 ) #跌幅 #開盤 #漲幅 #指數 #漲跌 也許您會感興趣 推薦閱讀 《韓股》朝鮮半島緊張升高，韓股漲幅受抑 11:592019/12/09 財經 陸股漲跌互見 滬指微升、深指收跌 15:512019/12/09 財經 統一證兩檔ETN標的指數資格 證交所審議通過 17:202019/12/09 財經 統一證兩檔ETN標的指數資格 過關 04:102019/12/10 證券．權證 美股道瓊指數下跌百點 台股小跌開盤 09:222019/12/10 財經 恆生指數跌幅收窄 李寧大跌6％ 10:492019/12/10 財經 陸股早盤現賣壓 鋼鐵股跌逾1％ 11:202019/12/10 財經 上證指數連四漲 微漲2點 16:002019/12/10 財經 恆生指數收跌0.22％ 消費白馬股成下跌主力 16:532019/12/10 財經 凱投宏觀：即便保守黨勝選 英鎊漲幅有限 09:052019/12/11 國際 財經熱門新聞 台積電5奈米被搶光 慘！老三要多等1年 - 財經 關稅恐翻倍？ 「中國通」獻計川普打擊北京殺招 - 財經 不捨得賣台積電 新光金出現今年首月虧 - 財經 - 工商 債務炸彈將引爆？專家警告美恐陷失落10年 - 財經 被川普害慘！南韓淪貿易戰最倒楣國 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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