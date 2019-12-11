大陸A股三大股指11日漲跌互見。上證指數開盤報2,922點，升5點，單日漲幅0.18％；截至10點35分，報2,924點，升7.58點，單日漲幅0.26％。

深成指開盤報9,905點，跌9點，跌幅0.1％；現報9,888.62點，跌27.25點，跌幅0.27％。創業板指數開盤報1,730點，跌3點，跌幅0.21％，現報1,728點，跌5.96點，跌幅0.34％。

各類股表現上，金融、券商股、水泥、電力、石油、煤炭、鋼鐵股靠穩；化工、房地產、有色金屬股則偏弱。

(工商 )