記憶體模組廠十銓(4967)受惠旺季效應，11月營收6.79億元，創近十年同期新高；十銓第三季營運已回穩，預計第四季獲利水準相當，並看好明年產業復甦，公司對明年營運展望樂觀，2020年將以逐季成長為目標。

十銓11月營收6.79億元，創23個月新高，月增18.22%，年增11.93%。十銓前11月營收63.01億元，電競記憶體及SSD為兩大動力，分別較去年同期成長165%及11.48%。歲末年終前，雙11、Black Friday及Cyber Monday等海內外各大檔期活動帶動品牌銷售買氣，十銓電競及SSD產品銷售持續攀高。公司於11月底舉辦亞太區經銷商大會及法說會，除了加強客戶的互動及信心外，也展現對2020年的市場發展的積極規劃。十銓本周股價隨著記憶體股向上，今早帶量強攻30元關卡，最高攻漲停32.1元。

展望明年，雖然市場仍受國際貿易及區域情勢的影響，惟日、韓、中、美等科技大國陸續開通5G服務，緊接而來的邊緣運算、資料中心、人工智慧等終端設備及服務，自2020年將陸續展現，市場對記憶體及儲存媒體的需求將可望回升。

另外，近日經濟部國貿局公布109年度「補助業界開發國際市場計畫」，十銓入圍43家正取補助廠商，針對北美、歐洲及中南美洲市場進行深耕，加強官網、社群及通路行銷推廣工作，顯示近年對行銷及品牌推廣的重視，獲得政府的肯定，將有助2020年十銓品牌成長增添動能。

隨著記憶體價格回穩，十銓第三季走出營運谷底，單季每股獲利0.73元，預期第四季獲利可望維持相當之表現。展望明年，十銓總經理陳慶文表示，明年5G相關對記憶體的需求動能將起飛，整體記憶體市場將較今年好轉，十銓以擴充產品線及提升市占率，促提升營運動能。

(時報資訊)