日月光投控（3711）受電子代工（EMS）業務步入淡季影響，2019年11月營收微幅下滑、降至近4月低點，仍較去年同期小幅成長。法人預期第四季營收估較第三季略降、續拚持穩向上，仍可望較去年同期小幅成長，明年首季淡季營運可望優於往年水準。

日月光投控近期股價上攻持穩高檔，今日持平開出後於平盤上下微幅震盪，最高小漲0.12％、最低小跌0.25％，早盤力守盤上。三大法人近期買賣超調節互見，上周合計買超達1萬2049張，本周迄今則小幅調節賣超205張。

日月光投控2019年11月自結合併營收384.56億元，較10月387.84億元微減0.85％、仍較去年同期379.45億元小增1.35％。累計1～11月合併營收3744億元，較去年同期2466.98億元成長51.77％。主因投控去年4月30日成立，去年前4月無營收產生。

其中，日月光投控11月IC封測與材料營收228.38億元，較10月230.33億元微減0.9％、較去年同期215.55億元成長6％。電子代工11月營收162.24億元，較10月164.8億元小減1.55％、較去年同期166.86億元小減2.77％。

日月光投控先前預期，第四季封測營收估與第三季679.01億元相當，毛利率將略優於第三季21.7％。電子代工業務營收估與去年下半年平均約463.77億元相當，營益率估與去年首季2.1％相當。財務長董宏思預估，第四季整體稼動率估約80～85％。

董宏思先前法說時指出，雖然明年首季電子代工業務將按往年軌跡出現季節性修正，但封測業務有新產品推出，5G相關應用亦有些許動能。在新科技應用陸續推出帶動，明年首季整體營運有望優於往年同期水準，稼動率估落於80％左右。

美系外資日前出具報告，看好日月光投控受惠邏輯晶片需求復甦、基地台特殊應用晶片（ASIC）及智慧型手機系統單晶片（SoC）等5G相關產品需求強勁成長，首季封測營收將僅季減5％，優於往年的季減15％，並在5G產品普及帶動下自第二季強勁反彈至下半年。

美系外資預期，蘋果明年下半年將推出4款iPhone新品，2款將是5G毫米波（mmWave）版，日月光投控可望取得多數封測訂單，超寬頻系統級封裝需求亦可望成長，帶動明年系統級封裝（SiP）營收將躍增45％，獲利表現恢復成長動能。

同時，美系外資也看好日月光投控將獲得中國大陸政府許可，自明年起開始與矽品整合，預期營業費用降低、定價能力提升將產生些許綜效。將日月光投控評等自「中性」調升至「加碼」，目標價自80元調升至92元。

(時報資訊)