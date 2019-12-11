◎退將收陸政委獻金 台聯控告馬英九

台灣團結聯盟因退將羅文山收受大陸政協委員千萬元政治獻金，並為前總統馬英九刊登競選廣告遭判刑，質疑馬英九涉入，台聯不分區立委參選人潘厚勳、高基讚及律師曾勁元今早到台北地檢署告發馬涉嫌違反政治獻金法。

◎打臉民調 韓國瑜這點竟大勝馬英九

國民黨總統參選人韓國瑜，屢在各家民調落後，讓綠營、韓黑大喜不斷唱衰選情，部分藍營支持者則憂心忡忡，認為韓當前策略模糊，人才運用亦欠周詳，再這樣下去恐不樂觀。網友卻直言，韓本就是「非典型國民黨」，其選戰方針與支持者本就非典型，過往事蹟均可見打臉民調的能量；且光韓的崛起模式，就打破先例、大勝馬英九了。

◎不關了 金鑛咖啡門市由富士康承接

從高雄發跡的金鑛咖啡日前傳出收店危機，讓不少咖啡迷大嘆可惜。不過最新消息指出，其關店危機暫時獲得解除，金鑛咖啡表示，門市將由富士康廣告集團承接，公司未來還有其他的計畫。

◎郭彥甫流感攻心 醫：恐數小時奪命

轉型當畫家的藝人郭彥甫驚傳流感攻心，差點心臟休克掛點，心血管專科醫師江碩儒說，流感病毒恐引發人體的免疫反應，進而對肌肉發動攻擊，導致心臟肌肉發炎，一旦肌肉細胞遭嚴重破壞，就恐心臟衰竭，致死率極高。另名醫師更形容心肌炎是上呼吸道感染或流感中的不定時炸彈，可在數小時內奪命。

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(中時電子報)