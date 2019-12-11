美國海關7日在美墨邊境攔截一輛貨車時，赫然發現上頭載運的洗衣機等家具藏有11名大陸偷渡客，當場將他們全部逮捕。
美聯社報導，美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）官員7日晚間在墨西哥蒂華納（Tijuana）與美國加州聖地牙哥（San Diego）的交界處攔查一輛貨車，赫然在車上的家具內發現11名大陸偷渡客，官員表示，至少1名偷渡客躲在一台洗衣機內，另一人則蜷縮在木櫃裡，11人當場被捕，不過無人受傷。
聯邦官員表示，42歲的貨車司機被控人口販運被逮。11名偷渡客則等候刑事及移民程序。
上個月也有6名陸籍偷渡客躲在貨車內，循同一路線試圖進入美國，最終被捕。
文章來源：Chinese migrants caught hiding in washing machine and other appliances while trying to cross US border
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。