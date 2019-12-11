美國海關7日在美墨邊境攔截一輛貨車時，赫然發現上頭載運的洗衣機等家具藏有11名大陸偷渡客，當場將他們全部逮捕。

美聯社報導，美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）官員7日晚間在墨西哥蒂華納（Tijuana）與美國加州聖地牙哥（San Diego）的交界處攔查一輛貨車，赫然在車上的家具內發現11名大陸偷渡客，官員表示，至少1名偷渡客躲在一台洗衣機內，另一人則蜷縮在木櫃裡，11人當場被捕，不過無人受傷。

CBP officers found 11 Chinese nationals hidden inside furniture inside a moving truck at the San Ysidro port of entry: https://t.co/RQYSXjWLOH pic.twitter.com/zfrenKAHZJ — CBP San Diego (@CBPSanDiego) December 10, 2019

聯邦官員表示，42歲的貨車司機被控人口販運被逮。11名偷渡客則等候刑事及移民程序。

上個月也有6名陸籍偷渡客躲在貨車內，循同一路線試圖進入美國，最終被捕。

(中時電子報)