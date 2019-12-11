三位雙北議員羅智強、李伯毅、陳偉杰贈送洪，擁有自己名字的字牌「堅強」、「傑出」、「毅力」，期勉洪孟楷在最後一個月可以堅強到底、勇往直前。（戴上容攝）

選戰倒數一個月，國民黨雙北議員羅智強、李伯毅、陳偉杰11日上午8時至淡水街頭替洪孟楷輔選，路過民眾興奮搶著和洪孟楷等人合影。時代力量立委黃國昌日前公開喊話，要求藍綠兩黨第一選區參選人應公開政策辯論，洪孟楷回應，絕對歡迎，也希望共同辯論。

今天上午8時許，三位雙北議員羅智強、李伯毅、陳偉杰贈送洪，擁有自己名字的字牌「堅強」、「傑出」、「毅力」，期勉洪孟楷在最後一個月可以堅強到底、勇往直前。

三位議員稱讚洪孟楷，年輕精力旺盛、對地方服務有熱忱，有衝勁推動改革；洪孟楷回應，三位新生代議員上任後都有非常傑出的表現，非常感謝他們一早陪他在路口拜票，也希望支持者共同為洪加油，催票、集票和固票。

時代立委黃國昌日前公開喊話，要求藍綠兩黨第一選區參選人應站出來和時力參選人張衞航公開政策辯論，洪孟楷回應，絕對歡迎也希望共同辯論，把所有政策、政績好好講清楚，尤其這選區高達八組參選人，每個人都該把自己的訴求主張說明白，便於民眾做最佳選擇，呼籲現任立委和競爭者都應該主動的同意參與辯論，這樣真相越辯越明，幫助選民順利投下神聖的一票。

(中時 )