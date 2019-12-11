雲林人之夜《雲林人站出來，展現不一樣的雲林態度》活動，將於下周六在虎尾農博生態園區盛大登場。雲林縣長張麗善今日上午特地北上，在交通部觀光局旅遊服務中心舉辦記者會，號召散布在各地打拼的雲林鄉親回鄉參與，讓大家看見雲林的特色。活動從下午2時一路至晚間9時，邀請來自雲林的藝人小嫻、趙傳等人輪番上陣演出。

「雲林人之夜」將於12月21日在虎尾農博生態園區盛大登場。雲林縣政府考量虎尾農博生態園區距離高鐵站近，讓大家南來北往就近過來，自下午1時至晚上10時安排接駁車，接送大家。

雲林縣長張麗善致詞表示，縣內有69萬人外，在外縣市的雲林人高達200萬人；雲林人非常傑出、優秀，而且有向心力、團結；因雲林是農業大縣，很多鄉親離鄉背井、在外打拼，但大家都希望能共享雲林的榮耀。

張麗善表示，無論是藝文界、企業界各方面，雲林人都有傑出表現，但因缺乏號召、凝聚，所以特別舉辦「雲林人之夜」，就是要讓大家看到雲林人的優秀，如果沒有介紹，可能大家不知道生命鬥士蔡義德、超馬好手林義傑、國際設計師吳季剛、時尚大師林國基、NET董事長黃文貞等人都是雲林人。

當日下午2時至5時辦理親子野餐趣，安排親子闖關、迪卡儂運動體驗、音樂表演、布袋戲演出等，接著晚間6時至9時，則由雲林傑出表演團隊及雲林藝人輪番上陣演出，邀請大家一路從下午玩到晚上，一同吃喝在地特產，體驗滿滿雲林味。

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