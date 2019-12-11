校園操場涵洞發現穿山甲。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

送往屏科大野生動物收容中心救治。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

台東縣萬安國小10日上午有學生在校園操場涵洞內發現1隻穿山甲，尾部鮮血淋漓疑似遭到犬隻咬傷，校方急忙通報台東縣府農業處，目前已將穿山甲送至屏科大野生動物生物收容中心照顧。

穿山甲是全球瀕臨絕種的保育類動物，穿山甲也是全世界唯一一種有鱗片覆蓋的哺乳類動物，身上披著的鱗甲也讓他成為遭盜捕的目標，成為全球走私數量最多的哺乳類動物。

雖然瀕臨絕種，但在台東不少地方可以看見穿山甲美麗身影，萬安國小10日就有學生在校園操場涵洞發現1隻穿山甲，但這支穿山甲尾巴卻鮮血淋漓，疑似遭到犬隻咬傷。

校方隨即通報縣府農業處，等到晚間穿山甲爬出涵洞時才將牠捕獲，穿山甲尾巴流著鮮血最尾端也斷裂，緊急派員將這隻穿山甲後送屏東科技大學野生動物收容中心救護照養。

「穿山甲最後的家」，台灣曾每年出口高達6萬張穿山甲皮，讓早期淺山地區隨處可見的穿山甲族群急遽減少，甚至瀕臨滅絕，華人認為穿山甲肉有活瘀通血脈功能、鱗片可協助通乳，讓穿山甲成為走私商品，但近年來保育觀念抬頭，讓穿山甲族群得以喘息。

今年7月份還有位高校美少女在大武鄉尚武村街上撿到穿山甲！可見穿山甲族群數量逐漸恢復，希望讓台東能成為穿山甲最後的家。

(中時 )