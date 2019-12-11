北市士林夜市本月7日晚間9點多，人潮密集的時候，發生當街行凶，5人持棍棒毆打1名男子，被害彭姓男子聲稱不認識對方，卻辱罵對方「青暝」，反遭張姓男子找來另外4人一頓棍棒伺候，警方昨傳喚張等5人到案，並依傷害罪函送法辦。

逛夜市擦撞口角 嗆聲反遭5人圍毆

警方表示，31歲彭姓男子在士林夜市陽明戲院附近，1人在路邊閒逛，不小心與22歲張姓男子發生碰撞，雙方隨即嗆聲，張被罵後立刻叫人，25歲何姓男子開車找來另外3人，其中2人拿棍棒將彭男毆打成傷。

彭頭部多處鈍挫傷，並向警方報案，警方經過2日調查，循線找到施暴的張姓男子等5人，雙方都說是夜市壅擠不小心碰撞，再找人過來逞凶，並不是爭奪地盤，全案依傷害罪函送法辦。

警方表示，士林夜市是觀光夜市，每日有編排3車6人路檢守望勤務，加強盤檢可疑人車，有效嚇阻犯罪，警方呼籲，民眾若遇有糾紛，理性平和方式溝通，不要意氣用事誤觸法網。

(中時 )