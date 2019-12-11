2020選舉倒數1個月，立委候選人全力奮戰，北市第八選區（文山、南中正）國民黨立委候選人今早6點開始晨間拜票，和選民一起做早操；另外一頭，民進黨立委候選人阮昭雄則和同黨候選人吳怡農、謝佩芬舉辦「邀對手一起下架吳斯懷」記者會。

阮昭雄今早在競選總部邀請吳怡農和謝佩芬共同舉辦「邀對手一起下架吳斯懷」記者會，阮說，近期民調顯示，有高達5成以上民眾認為應該要下架吳斯懷，不分年齡、學歷、職業。

阮昭雄強調，就連國民黨青壯世代都提出反對聲音，包含議員徐巧芯也曾說這樣名單會導致區域立委至少掉5％選票、國民黨議員李柏毅也曾在節目表示，應收回吳斯懷等人的退休金。

另外，阮昭雄質疑對手賴士葆在競總成立時還邀吳斯懷站台，是否為認同吳斯懷所做一切，贊成吳斯懷理念，並喊話要賴士葆說清楚講明白。

吳怡農也呼籲對手蔣萬安，應支持調整國民黨不分區立委名單，將吳斯懷下架，從名單中踢除，才會對選情有幫助，希望蔣萬安能站在對的一邊。

謝佩芬則指出，同選區國民黨候選人林奕華號稱教育專業，保障學生和下一代安全有尊嚴，應該同加入下架吳斯懷的行列，並鄭重呼籲這已不是選戰層次，是國家安全利益層次，希望大安區選民擦亮眼睛

(中時 )