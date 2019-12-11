林女所騎的機車前輪車軸扭曲、車身零件散落一地。（民眾提供／陳世宗台中傳真）

馮男駕駛的自小客車右側留下衝撞凹陷。（民眾提供／陳世宗台中傳真）

19歲就讀東海大學的林姓女學生，10日上午11時許，騎機車沿環中路慢車道往南方向直行，與22歲馮男駕駛的自小客車，沿環中路內側車道左轉廣福路往西方向行駛時，機車車頭與自小客車右側車身發生碰撞，林女當場倒地不起，經送澄清醫院傷重不治；單親的林女母親得知後，情緒崩潰無法接受。

警方指出，交通意外發生後，救護人員抵達現場時，林女已無生命跡象；林女頭部及右耳均有出血，現場還留下一大灘血跡，緊急將她送往中港澄清醫院急救，卻因傷重仍回天乏術。馮男則供稱，當時他是在等左轉燈亮起才轉彎，不解為何會發生被撞上的意外。

警方調閱監視器畫面，發現銀色自小客車打出左轉的方向燈，機車猛烈撞上汽車的右側車身，汽車還因衝撞發生搖晃，林女衝撞後騰空飛出，人則重跌落地面；機車零件散落一地，林女倒地後傷重不起，安全帽旁留下一大灘血，西屯消防分隊緊急派遣救護車將她送醫，仍因傷重不治。

警方調查發現，林女來自於單親家庭由母親獨力撫養，非常孝順的林女，為避免造成母親負擔，平常都由她半工半讀籌措生活費及學費，連發生車禍的機車，都由林女打工賺的錢來購買；意外發生後，林母親無法接受女兒的驟世，情緒崩潰，全案正由警方協助處理中。

警方指出，林女及馮男雙方經酒測均無酒精反應！經調閱附近路口及店家監視器，訪查目擊者、調閱行車記錄器等，釐清詳細的事故發生原因？警方暫將馮男依過失致死罪嫌移送偵辦，林女的死因？已報請檢察官相驗中。

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(中時 )