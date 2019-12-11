大陸2020年春節放假時間為1月24日至1月30日，依照慣例，鐵路春運為期為40天，其中節前為15天，節後為25天，1月10日是春運首日，當日火車票12月12日起正式在開賣，可在12306網站或手機APP搶票。

鐵路單位表示，預計春節前每日開行旅客列車5275對，運輸能力達到1010萬人；節後每日開行旅客列車5410對，運輸能力達到1043萬人；相關負責人也提醒，在網路上，每個整點和半點都有新票起售，但網購火車票的消費者，必須在下訂30分鐘內完成線上支付，否則車票將自動取消。

澎湃新聞、環球網報導，12月30日零點起，大陸鐵路實施年底大調圖，除了優化路線，還有多條高鐵開通，投入春運，例如為2022年北京冬奧開的京張高鐵，以及鄭渝高鐵鄭襄段、成貴高鐵、鄭阜高鐵、張大高鐵、張呼高鐵張家口至烏蘭察布段、漢十高鐵、日蘭高鐵日曲段、京港高鐵商合段和昌贛段等多條高鐵新線，都將在12月陸續開通運營。

截至2019年底，大陸鐵路營業里程將達到13.9萬公里，其中高鐵3.5萬公里，換言之，大陸已擁有世界上最現代化的鐵路網和最發達的高鐵網。

(旺報 )