自行車雙雄-巨大（9921）與美利達（9914），受惠歐美電動自行車銷售持續暢旺，11月合併營收分別年增逾6％及9％，但股價卻不給力！11日早盤股價開高走低，雙雄平均跌幅均超過1％，目前跌幅已有收斂跡象。

巨大集團公布11月合併營收為53.65億元，月減3.74％、年增6.24％；前11月合併營收為585.97億元，年增5.57％。

巨大表示，11月份自有品牌銷售主要成長來自捷安特歐洲公司、美國公司及捷安特中國公司，無論傳統自行車或電動自行車、產銷量均成長。

至於美利達，11月合併營收為20.23億元，月減24.54％、年增9.62％。美利達11日早盤股價表現疲軟，最低一度跌至164元、跌幅超過2％。

美利達表示，11月營收月減近25％，主因是美國耶誕假期影響船期班次、導致出貨遞延；前11月集團總產銷量為97.17萬台，年減一成，台灣廠產銷量為73.91萬台，年減15.47％。

不過，美利達強調，雖然前11月總產銷量衰減一成，但因電動自行車熱銷，帶動平均出口單價提高，集團前11月合併營收為256.10億元，維持年增7.68％的水準。

(工商 )