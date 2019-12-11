工業蝶閥龍頭大廠捷流閥業獲准興櫃轉上櫃，配合上櫃前公開承銷，辦理現金增資3,542張，今(11)日宣布，16日至18日進行競價拍賣，每股底價訂為78元，24日至26日公開申購，完成現金增資後，資本額將提升至3.91億元。

捷流閥業成立於1980年，主要營業項目為工業閥門的研發、設計、製造及銷售，閥門產品涵蓋蝶閥、球閥、其他類閥門及控制閥等，廣泛運用在石化煉油、鋼鐵、造船、能源、水處理、造紙、空調及電子等多個行業領域不可或缺的流體控制系統設備。客戶有台塑、長春石化、遠紡、殼牌、奇美、三菱重工、日立重工、中油、BASF、西門子、台船及中鋼集團等。

捷流閥業11月營收1.89億元，比去年同期成長39.07％，改寫同期新高；前11月營收22.01億元，較去年同期成長29.15％，超越去年度營收18.65億元，締造史上新高。

捷流閥業今日宣布，捷流閥業配合初次上櫃辦理現金增資，發行普通股3,542,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，定為每股新台幣68.42元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.14倍為上限，每股暫定78元溢價發行。

(工商 )