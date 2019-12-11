旺旺中時基金會執行長胡雪珠捐贈復康巴士，彰化縣長王惠美頒發感謝狀。（吳敏菁攝）

旺旺中時集團董事長蔡衍捐贈復康巴士。（吳敏菁攝）

彰化縣政府11日在縣府廣場舉辦「彰化縣身心障礙者小型復康巴士聯合捐贈」啟用，今年共捐5輛，總價近900萬元，縣長王惠美感謝捐贈者的愛心，復康巴士就像是給行動不便朋友一雙腳，讓他們也能走出庭和社會多接觸，旺旺中時基金會執行長胡雪珠也代表捐贈，鼓舞更多愛心企業協助彰化縣政府達到100輛的目標，讓社會更和諧。

彰化縣政府11日在縣府廣場舉辦「彰化縣身心障礙者小型復康巴士聯合捐贈」啟用。（吳敏菁攝）

彰化縣政府11日在縣府廣場舉辦「彰化縣身心障礙者小型復康巴士聯合捐贈」啟用。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美表示，透過復康巴士殘障弱勢朋友能走出家庭和社會多接觸，也能夠自力更生，今年度共捐助5輛車，感謝「旺旺中時基金會」、「劉振東先生」、「曾大原先生」分別捐贈1輛，「蕭桃子女士」捐贈兩輛。目前彰化縣有77台復康巴士，高頂是75台，為了服務更多殘障弱勢，還成立有復康巴士營運中心打造「不分區、統一專線」的便民服務，使用價格只有計程車的1／3。感謝愛心捐贈，讓行動不便的朋友也能自由來去、做他們想做的事情。

旺旺中時基金會執行長胡雪珠表示，今年是中國電視公司開播50周年，今年旺旺中時集團董事長蔡衍明決定把今年主軸定位在回饋與感恩，決定捐贈復康巴士，有感於地方資源有限，而最缺的就是復康巴士，一口氣捐贈10部，中視愛心基金會捐贈5部，董事長蔡衍明個人也捐贈5部，知道彰化縣復康巴士使用率、汰換率高，第一輛就是到彰化捐贈。

胡雪珠表示，縣長王惠美說復康巴士讓行動不方便和長輩們出門有一雙腳，形容得真好，知道彰化縣的目標是100輛，這次來拋磚引玉，呼籲更多企業來相助，和彰化縣有很多合作，今年5月19日舉辦愛心演唱會，年年端午、中秋和春節都送愛心，明年一月中旬又要來了，也請中州大學同學幫忙尋找需要幫助的弱勢團體、對象，捐助救助金，呼籲更多企業把愛心也捐出來，讓社會更和諧。

此外，議員葉國雄也代表已故「蕭桃子女士」家屬接受縣改謝狀，表示對方酒駕造成蕭桃子女士離世，家屬為感念母親，決定捐贈縣府2輛復康巴士，並以母親的名義捐贈留作紀念，把母親之前照顧子女的這份愛，透過復康巴士散播給其他需要的民眾，特別呼籲社會大眾「開車不喝酒、喝酒不開車」，避免憾事再次發生。

王惠美和胡雪珠還協助行動不便朋友使用復康巴士，滿溢溫馨，王惠美表示，領有身障證明以及低收入戶證明者，每月還有就醫前8趟免費的服務，彰化縣政府更設有復康巴士「營運中心」，撥打統一專線04-8830330，就可以直接叫車。另外，為滿足身障者多元外出需求，也特別延長運行時段，自下午5時延長至晚間10時，及提供假日服務，保障身障朋友行的權利。

(中時 )