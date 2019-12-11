賴：蔡總統將規劃農漁民領取退休金 12:212019/12/11 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 賴清德在金山拜票時宣示，蔡英文總統未來將規劃農、漁民退休金比照軍公教、勞工辦理。（張睿廷攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨副總統參選人賴清德今日至金山拜票時表示，蔡政府已在規劃農、漁民比照軍公教、勞工領取退休金，這項政見未來會先送行政院，再送至立法院，希望民進黨國會過半，讓此案順利通過。 (中時 ) #退休金 #軍公教 #賴清德 #金山 #領取退休金 也許您會感興趣 推薦閱讀 林宜瑾競總成立 現場宛如野百合學運同學會 19:552019/12/07 政治 比較不分區 賴清德喊政黨票支持民進黨 13:142019/12/08 政治 國銀新制 追回貪瀆者退休金 04:102019/12/10 財經焦點 賴清德為賴品妤站台 籲民眾明年出來投票 10:352019/12/10 政治 大義滅親說 賴清德：無針對任何政黨 盼票源集中 11:102019/12/10 政治 韓國瑜裸照風波 賴清德：韓應清楚說明 12:092019/12/10 政治 巴黎芭蕾舞者反退休金改革 高掛舞鞋上街去 16:382019/12/10 國際 賴清德陪賴品妤拜廟參香 現場冷清 22:242019/12/10 政治 賴清德萬里昭靈宮參拜 籲「三張選票顧台灣」 09:292019/12/11 政治 賴清德再回應「大義滅親」論 無針對任何政黨 10:042019/12/11 政治 政治熱門新聞 韓國瑜太驚人！網：民調公司要倒了 - 政治 趙少康分析民調！坦言投韓國瑜？但.. - 政治 花蓮人哭了！一張圖引崩潰：還我陸客 - 政治 蔡韓宋正面對決！中選會公布三次政見發表會日期 - 政治 港學生會長批民進黨遭1450出征道歉 挺港網友怒了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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