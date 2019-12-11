陳男未取得廢棄物清除及處理資格，仍長期向大台北地區社區大樓、24小時營業超商收取大量廢棄物。（新北市環保局提供／許哲瑗新北傳真）

新北環境稽查重案組跨區查緝，偵結後由桃園地檢依貪瀆、違反廢棄物清理法等罪嫌，將警員及陳姓業者等4人起訴。（新北市環保局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市環保局日前接獲檢舉，陳姓垃圾業者非法棄置至少70噸廢棄物於五股垃圾山，甚至與桃園市警局大溪分局警員勾結，將廢棄物運往桃園市復興區國有地大量棄置，新北環境稽查重案組跨區查緝，偵結後由桃園地檢依貪瀆、違反廢棄物清理法等罪嫌，將警員及陳姓業者等4人起訴。

新北市環保局表示，陳男未取得廢棄物清除及處理資格，明知無法將廢棄物送往焚化爐處理，仍長期向大台北地區社區大樓、24小時營業超商收取大量廢棄物，再向五股垃圾山地主承租土地棄置，廢棄物經日曬雨淋，散發嚴重惡臭遭民眾舉發，環保局3月獲報後展開稽查，發現陳男棄置40噸垃圾，且無相關汙染防制措施，除移送保安警察第七總隊偵辦外，也要求業者清理並隨時噴灑消毒藥水避免滋生病菌。

不料陳男惡性不改，8月間又因棄置垃圾遭檢舉，環保局稽查過程中，發現陳男為了解決過多廢棄物堆置問題，竟與桃園市警局大溪分局警員合謀，將廢棄物運往桃園市復興區國有地大量棄置，從中牟取暴利，造成環境嚴重汙染。

新北環境稽查重案組、桃園地檢署、環保署北區督察大隊及保七總隊聯歷經數月查緝，扣押3輛陳男犯案用貨車，依違反廢棄物清理法、貪瀆等罪嫌將陳男及3名警員起訴；陳男犯後遭羈押迄今，最重將求處5年以下有期徒刑。

(中時 )