今年8月11日發生的台南市仁德槍擊命案，台南地檢署偵查終結，認定是因賭博糾紛引發的持槍火拚事件，11日將以男子黃建仁、前永康區五王里長李福祥為首的兩派6名嫌犯，分別依殺人、槍砲、殺人未遂、傷害及湮滅證據等罪嫌提起公訴。

檢方調查，59歲張永森及47歲陳晨木等2人，因先前到65歲李福祥、50歲王崇男經營的賭場發生衝突，與李、王同派的59歲謝台生，乃打電話揚言要到張、陳2人老大59歲黃建仁的住處抓人。雙方相約於8月11日下午2點多，在黃位於仁德區中正路的住處談判，黃還找來在逃通緝中的陳國泰助拳。

案發時，李派攜帶制式、改造手槍各1支，黃派則準備2支制式手槍及1支制式長槍準備應戰。李派人馬駕車抵達現場後，3人持槍進入屋內，黃派人馬見狀即由張某前往後門防火巷，準備取出放置在該處的手槍，王即持槍追趕，並近距離朝張射擊，幸好張持抱枕阻擋並與王拉扯，子彈僅擊中張的右腿。

謝某進屋後即以槍托毆打黃，致黃受傷；陳晨木見狀，隨即取出預藏的制式步槍，對屋內擊發1槍，李派3人見狀奪門而出。其中，謝與持步槍的陳扭打，致對方頭部受傷流血，李再出手與陳拉扯，企圖奪取對方手中的步槍未果後，陳即持槍近距離朝謝、李方向射擊，謝也持槍朝陳方向還擊，但都沒有打中對方。

正當謝、王2人準備搭乘接應車輛逃離現場時，陳又持步槍朝他們所在方向射擊，此次子彈擊中王某，並貫穿其左胸壁外側，造成王的心臟及左肺破裂、大量血胸及皮下氣腫，經送醫急救，仍於同日下午3時3分許宣告不治死亡。謝見王中途倒地後，將王持有的手槍取走搭車離去。

另名71歲郭金華為隱匿黃派涉案，案發後隨即清理現場血跡，並收拾現場遺留的槍彈，還將置放在後門防火的手槍1支取走，事後交給張永森。案發後，歸仁警分局組專案小組追緝，24小時內即逮獲兩派6名嫌犯到案，除郭涉案較輕外，另5人全都羈押中。

(中時 )