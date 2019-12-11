金門地檢署主任檢察官吳文城說明，針對立委傳出賄選部分，已有6件選他案調查處理中。（李金生攝）

金門地檢署查賄QR- CODE。（檢方提供／李金生金門傳真）

金門立委選舉10搶1，目前已有6件涉嫌違反選罷法立案調查中，包括現金買票、送禮和招待旅遊在內。金門地檢署今（11）日成立選舉查察聯繫中心，宣示強力打擊賄選， 杜絕選舉歪風的決心。

金門地檢署檢察長洪家原表示，金門地區共有10人參選立委，隨著選舉腳步逼近，選情變化多端，該署已上緊發條積極部署，結合相關治安人力，建立綿密查賄網絡，不分黨派、身分、地位，秉持行政中立、客觀之原則，對於任何介入選舉的賄選、暴力威脅、選舉賭盤、虛設戶籍、地下通匯、境外資金、不實文宣及假訊息等不法犯行，均將嚴密查察，絕不寬貸。

今天上午的掛牌儀式由金門地檢署洪家原檢察長主持，福建高等檢察署金門檢察分署黃裕峰檢察官、金門地檢署主任檢察官吳文城與檢察官席時英等人出席參加。

洪家原檢察長表示，針對第15任總統副總統選舉部分，該署至今己處理選偵案3件、選他案1件，其中選偵案是該署偵破全國首宗違法收購總統候選人連署書案件，主嫌「中國紅色統一黨」主席黃榮章以每張新台幣80元至200元不等代價，向不特定對象收購，目前潛逃境外由檢方通緝中。另涉案的7名工作幹部已在本月4日依違反選罷法行賄罪嫌起訴。目前檢警調就資金來源與是否涉嫌偽造聯署書，繼續深入追查，嚴防境外勢力滲透干擾，確保2020總統大選公平進行。

洪檢察長並指出，立委部分則有3至4名參選人涉嫌以招待國內外旅遊，或透過樁腳贈送禮品、現金數千元不等的代價買票，也由檢調警抽絲剝繭，積極聯手查察中。

洪家原並指出，淨化選前治安也是重點工作，該署結合相關司法警察機關偵破並起訴兩岸跨境網路簽賭機房及金門史上最大量之運輸毒品案外，日前更偵辦全國首宗收購總統候選人連署書案，並以違反〈總統副總統選舉罷免法〉偵結起訴，未來無論案件大小，均將基於「有聞必查」、「有據必辦」，秉持查賄「無底線」、「無上限」、「無時限」的原則，讓民眾感受到今年真的不一樣，也期待鄉親一起動起來，用實際行動支持反賄選，勇於提出檢舉，共同維護選舉公正性及民主政治的核心價值。

檢舉賄選專線電話：0800024099撥通後按4、(082)325090轉110。檢舉郵政信箱：金門郵政第30號信箱。

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