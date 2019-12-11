從A健保到割錯病人臟器，台北醫學大學附設醫院今年連續爆發重大醜聞，校友們臉上無光也看不下去，出來爆料前董事長、現任董事李祖德是最大禍首。

4月健保爆發史上最大弊端，衛福部健保署發現，有38家申報達文西手術的醫療院所，涉嫌浮報，金額達3.5億元，其中以北醫附醫居首，金額高達1.02億元，佔了近三分之一。

10月，北醫再爆發一名婦人至北醫進行婦癌腫瘤手術，卻遭醫師誤切胰臟的重大醫療疏失。如此離譜的連環爆醜聞，讓北醫醫學系校友會暨醫友會理事長林志郎看不下去，向《鏡週刊》爆料，北醫萬年不變的董事會是北醫走向衰敗的關鍵，而前董事長、現任董事李祖德更是關鍵中的關鍵。

林理事長指控，李身兼醫療設備代理商子公司的董事長、董事，卻沒利益迴避，在他主導下，北醫向與他相關公司的公司採購12億元的質子治療機、租用高價螺旋刀；此外，北醫校內新大樓建案、校外教室租用等案皆黑影幢幢。

對於相關指控，北醫校方回應，採購合作案均依相關流程辦理，新大樓公告造價是依政府的規定計算，大安校區都合法使用。

(中時電子報)